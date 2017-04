Eisbären Tonja und Wolodja wieder vereint

Aufgerissene Mäuler, erhobene Tatzen und Annäherungen im Außengehege: Es gibt die ersten Bilder von Berlins Eisbären Tonja und Wolodja - als Paar.

Berlin (dpa/bb) - Ein liebevoller Biss und begeistertes Planschen: Die Eisbären Tonja (7) und Wolodja (5) leben wieder in einem gemeinsamen Gehege im Berliner Tierpark. Bei ihrem ersten Treffen nach zweieinhalb Monaten am Dienstag tollten sie miteinander und neckten sich. «Die beiden sind wirklich ein Dream-Team. Wir sind begeistert, dass sie sich so gut verstehen», sagte eine Tierpark-Sprecherin.

Wolodja und Tonja sind die Eltern des kürzlich gestorbenen Eisbärenbabys Fritz. Da der Verdacht bestand, dass Fritz an einem Virus erkrankt war, wurde Wolodja im Februar in den Zoo gebracht. Am Samstag kehrte er in den Tierpark zurück.