Leeres Flüchtlingsgelände: Senat will Vertrag beenden

Millionen für nichts: Berlin zahlt jeden Monat viel Geld für ein früheres Fabrikgelände. Geplant war, dort einmal Flüchtlinge zu beherbergen, dazu kam es jedoch nie. Nun sieht der Finanzsenator Handlungsbedarf.

Berlin (dpa/bb) - Angesichts millionenschwerer Mietzahlungen für eine Flüchtlingsunterkunft ohne Flüchtlinge im Norden Berlins will der Senat die Reißleine ziehen. «Wir müssen jetzt versuchen, so schnell wie möglich aus dem Vertrag herauszukommen», sagte Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) am Dienstag. «Ob uns das gelingt, müssen wir klären. Wenn es uns nicht gelingt, müssen wir den Vertrag erfüllen.»