Bergbauamt geht Hinweisen auf Arsen im Ockerschlamm nach

Wurden in der Lausitz giftige Schlämme aus Spreefließen einfach am Gewässerrand deponiert? Der BUND hat Analysen angestellt - doch das Bergbauamt äußert Zweifel.

Potsdam (dpa) - Das Landesbergbauamt in Brandenburg will Hinweisen auf hohe Arsenwerte im Ockerschlamm mehrerer Spreefließe in der Lausitz nachgehen. «Wir kümmern und darum», sagte Präsident Hans-Georg Thiem am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.