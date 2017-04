dpa

Mehrheit für mögliche Nachfolgerin von Stasi-Beauftragter

Im Brandenburger Landtag zeichnet sich eine breite Mehrheit für die mögliche Nachfolgerin der Stasi-Beauftragten Ulrike Poppe ab. Diese hatte am Montag erklärt, ihr Amt aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig aufgeben zu wollen und selbst die frühere DDR-Oppositionelle Maria Nooke als Nachfolgerin vorgeschlagen. Am Dienstag erklärten Vertreter von SPD, CDU, Linken, Grünen und Freien Wählern, es handele sich um einen guten Vorschlag. Nooke gründete in den 1980er Jahren den oppositionellen Ökumenischen Friedenskreis der Region Forst mit. Sie setzt sich seit langem in führenden Positionen - so auch in der Gedenkstätte Berliner Mauer - für das Gedenken und Erinnern ein.

Quelle: dpa

