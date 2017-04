dpa

Linienbus fährt in Markee-Neugarten gegen Straßenbaum

Ein Linienbus ist in Markee-Neugarten (Havelland) gegen einen Straßenbaum gefahren. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei in Nauen am Dienstag mitteilte. Durch eine Unachtsamkeit des Fahrers sei der Bus am Montagnachmittag von der Straße abgekommen. Bei dem Zusammenstoß sei er seitlich am Außenspiegel so stark beschädigt worden, dass er nicht mehr weiter fahren konnte. Die Fahrgäste mussten in einen Umtauschbus umsteigen.

Letzte Änderung: Dienstag, 25. April 2017 14:20 Uhr

Quelle: dpa

