dpa

IT-Planungschefin mahnt: Bessere Vernetzung der Verwaltung

Die Computersysteme der Behörden in Deutschland müssen nach Einschätzung der Vorsitzenden des IT-Planungsrates, Katrin Lange, besser miteinander vernetzt werden. «Erst wenn zur Digitalisierung das Prinzip der Vernetzung hinzutritt, beginnt die Musik in den Verwaltungen richtig zu spielen», sagte die Brandenburger Innen-Staatssekretärin am Dienstag bei einem Fachkongress in Bremen laut Mitteilung. Andere europäische Länder seien bereits weiter. In Dänemark würden etwa fast alle öffentlichen Dienstleistungen bereits über das Internet bereitgestellt. Der IT-Planungsrat soll die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in Fragen der Informationstechnik koordinieren. Der jährlich wechselnde Vorsitz liegt derzeit beim Land Brandenburg.

Letzte Änderung: Dienstag, 25. April 2017 14:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen