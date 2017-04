dpa

Gericht weist Klage gegen Bürgermeisterabwahl ab

Das Verwaltungsgericht Cottbus hat eine Klage des ehemaligen Bürgermeisters von Mittenwalde (Dahme-Spreewald), Uwe Pfeiffer, gegen seine Abwahl abgewiesen. Diese sei nicht in unzulässiger Weise in ihrem Ergebnis beeinflusst worden, teilte das Gericht am Dienstag mit. Damit bleibt die Abwahl gültig.

Pfeiffer (parteilos) war 2015 in einem Korruptionsprozess zu einer neunmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden, weil er eine Baufirma mit städtischen Mitteln begünstigt hatte. Im Februar 2016 wurde der Kommunalpolitiker dann in einem Bürgerentscheid abgewählt, im Sommer folgte eine vorgezogene neue Bürgermeisterwahl.

Das Urteil kann laut Verwaltungsgericht mit einem Antrag auf Zulassung der Berufung vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg angefochten werden.

