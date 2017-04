dpa

Künstler öffnen ihre Ateliers

In rund 550 Ateliers sind am zweiten Mai-Wochenende landesweit in Brandenburg Besucher herzlich willkommen. Zu den traditionellen Tagen der Offenen Ateliers laden landesweit am 6. und 7. Mai 750 Künstler ein, sagte Brigitte Faber-Schmidt, Geschäftsführerin der Brandenbugrischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte, am Dienstag in Potsdam. Sie wollen mit ihren Gästen ins Gespräch kommen und über ihre Werke sprechen. «Wir wollen auch darauf aufmerksam machen, dass Kunst nicht nur schön ist», sagte sie. Interessierte sollten auch wiederkommen und Werke kaufen. Landesweit werden zudem zahlreiche Veranstaltungen rund um die offenen Ateliers angeboten.

