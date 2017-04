dpa

Dobrindt: Fernbus-Wachstum nicht durch Maut gefährden

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) bleibt trotz weiter gestiegener Fahrgastzahlen im Fernbus dagegen, die Lkw-Maut auf Busse auszudehnen. «Solange ich sehe, dass wir mit dieser Branche Wachstumschancen haben, will ich keine zusätzliche Belastungen einführen», sagte Dobrindt am Dienstag in Berlin. Die Bundesregierung prüft derzeit auf Betreiben des Umweltministeriums, ob die Abgabe auch für Busse fällig werden soll. «Das ändert nichts daran, dass es am Schluss eine politische Entscheidung ist», sagte Dobrindt.

Der Verkehrsminister deutete vor Branchenvertretern auf der Messe Bus2Bus in Berlin auch an, dass Elektrobusse stärker gefördert werden könnten. Zudem wies er Forderungen zurück, vor der Bundestagswahl im September die Bedingungen für Ausschreibungen von Buslinien im Nahverkehr zu ändern. Dort stehen private und kommunale Unternehmen in Konkurrenz.

Letzte Änderung: Dienstag, 25. April 2017 12:10 Uhr

