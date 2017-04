Vor Ausreise gefasst: Gesuchter Betrüger festgenommen

Am Flughafen Berlin-Schönefeld haben Bundespolizisten einen gesuchten Betrüger festgenommen. Der 45-Jährige aus Ungarn wollte gerade nach Leeds ausfliegen. Bei der Ausreisekontrolle am Montagabend sahen die Beamten, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Laut einem Urteil des Amtsgerichts Göttingen wurde er wegen Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelten zu einer Geldstrafe von 5200 Euro oder einer Freiheitsstrafe von 130 Tagen verurteilt. Da der Mann die Geldstrafe nicht begleichen konnte, brachten ihn die Polizisten in eine Justizvollzugsanstalt in Brandenburg.

Letzte Änderung: Dienstag, 25. April 2017 12:00 Uhr

Quelle: dpa

