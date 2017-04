dpa

Getränkehersteller Rotkäppchen-Mumm steigert Umsatz

Der Getränkekonzern Rotkäppchen-Mumm hat 2016 Absatz und Umsatz deutlich gesteigert. Voriges Jahr seien 271,2 Millionen Flaschen Sekt, Wein und Spirituosen verkauft worden. Das sei ein Absatzplus von 7,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, sagte Vorstandschef Christof Queisser am Dienstag in Leipzig. Der Umsatz stieg um 8,1 Prozent auf 986 Millionen Euro. Angaben zum Gewinn macht das Unternehmen mit Hauptsitz in Freyburg (Sachsen-Anhalt) nicht. Rotkäppchen-Mumm habe seine Position als Sekt-Marktführer in Deutschland weiter ausbauen können. Der Marktanteil stieg auf 55,4 Prozent (2015: 54,9).

