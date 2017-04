Hertha-Innenverteidiger Brooks fällt aus

Hertha BSC beklagt den nächsten Verletzten. Innenverteidiger John Anthony Brooks fällt mindestens für das Spiel in Bremen aus. Sein Ersatz ist ein 19-Jähriger.

Berlin (dpa) - Die Personalsorgen von Hertha BSC in der Verteidigung verschärfen sich. Der Berliner Fußball-Bundesligist muss vorerst auf Innenverteidiger John Anthony Brooks verzichten. Der 24 Jahre alte Amerikaner zog sich einen Faserriss in der Hüftmuskulatur zu und fällt für die Partie bei Werder Bremen aus, wie die Berliner mitteilten. Coach Pal Dardai rechnet mit «minimum zehn Tagen Pause bestimmt», wie er nach der Trainingseinheit am Dienstag sagte.

Torunarigha kam diese Saison bislang viermal zum Einsatz, davon beim 0:1 bei Borussia Mönchengladbach einmal von Beginn an als Linksverteidiger. Niklas Stark und Fabian Lustenberger, die ebenfalls in der Innenverteidigung auflaufen könnten, fehlen derzeit wie Brooks verletzt.

Hertha tritt als Tabellenfünfter am Samstag (15.30 Uhr) bei Verfolger Werder an. Die Berliner haben die vergangenen acht Auswärtsspiele in Serie verloren und damit einen Vereins-Negativrekord in der Bundesliga aufgestellt.