«Surfaces»: Studentenfestival «Sehsüchte» startet

Schon seit 46 Jahren läuft am Medienstandort Potsdam-Babelsberg ein Studenten-Filmfestival. Aus der Bühne für die Arbeiten sozialistischer Filmhochschulen wurde ein Studierendenfestival mit zunehmender internationaler Ausrichtung.

Potsdam (dpa/bb) - «Surfaces» - «Oberflächen» lautet das Motto des diesjährigen Studenten-Filmfestivals «Sehsüchte» in der Potsdamer Filmuniversität Konrad Wolf. Von diesem Mittwoch an bis zum kommenden Montag werden in Deutschlands einziger Filmhochschule 130 Filme von Studenten aus 32 Ländern gezeigt, die aus rund 1000 Einsendungen ausgewählt wurden. «Es geht um physische, gesellschaftliche und filmische Oberflächen», kündigte Festival-Sprecher Stefan Babuliak an.