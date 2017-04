dpa

Eberswalder Hochschule feiert 25-jähriges Jubiläum

Mit einem Festakt begeht die Eberswalder Hochschule für nachhaltige Entwicklung (HNEE) am Dienstag ihr 25-jähriges Bestehen. Hierzu hat sich unter anderem Bundesumweltministerin Babara Hendricks (SPD) angekündigt. Am 1. April 1992 startete die Hochschule mit 45 Studenten. 25 Jahre später sind es rund 2200, wie eine Hochschulsprecherin mitteilte. «Heute zählen wir zu den profilstärksten Hochschulen Deutschlands und sind Vorreiter in Sachen Klimafreundlichkeit und Nachhaltigkeitstransfer», erklärte HNEE-Präsident Wilhelm-Günther Vahrson. Derzeit werden in Eberswalde acht Bachelor- und neun Masterstudiengänge angeboten.

