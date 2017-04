dpa

Ivanka Trump bedankt sich in Berlin via Twitter

Die Tochter des US-Präsidenten, Ivanka Trump, hat sich via Twitter für den Empfang in der amerikanischen Botschaft in Berlin bedankt. Dazu veröffentlichte sie am Dienstag ein Bild, auf dem sie eine Familie trifft. «So ein warmer Empfang von einigen der großartigen Männer, Frauen und Familien, die der US-Botschaft in Berlin dienen», schrieb Trump. Die First Daughter war bei einem internationalen Gipfel zur Stärkung von Frauen, dem «Women20 Summit», zu Gast. Dabei traf die 35-jährige Beraterin von Donald Trump auch die niederländische Königin Máxima (45). Auffällig: Beide Frauen trugen Kleider mit Blumenmuster. Mit dabei war auch Bundeskanzlerin Angela Merkel - im roten Jackett.

Ivanka Trump will am Nachmittag das Technikunternehmen Siemens besuchen, um sich über die Ausbildung dort zu informieren. Anschließend besucht sie das Holocaust-Mahnmal in Berlins Mitte.

Der sogenannte «Women20 Summit» wird vom Deutschen Frauenrat und dem Verband deutscher Unternehmerinnen am Dienstag und Mittwoch im Rahmen der deutschen G20-Präsidentschaft ausgerichtet. Im Juli kommen in Hamburg die Staats- und Regierungschefs von 19 Industrie- und Schwellenländern sowie Vertreter der EU zusammen, darunter auch US-Präsident Donald Trump. Wichtigstes Anliegen des Women20 Summit ist die Verankerung der wirtschaftlichen Stärkung von Frauen als politische Querschnittsaufgabe.

