dpa

Acht Monate alte Tochter erstickt: Mutter kommt vor Gericht

Berlin (dpa/bb) – Eine 23-jährige Mutter, die ihre acht Monate alte Tochter in einer Wohnung in Berlin-Neukölln erstickt haben soll, muss sich von heute an wegen Totschlags vor dem Landgericht verantworten. Die Beschuldigte soll dem Baby ein Kissen auf das Gesicht gedrückt haben. Kurz nach der mutmaßlichen Tat im Dezember 2016 war die Frau auf einem Bahnhof in Brandenburg festgenommen worden. Sie befindet sich seitdem in der Gerichtspsychiatrie. Die Staatsanwaltschaft geht von einer erheblichen Erkrankung aus und strebt die dauerhafte Unterbringung der Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Vier Verhandlungstage sind geplant.

Letzte Änderung: Dienstag, 25. April 2017 00:41 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen