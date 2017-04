dpa

Union Berlin gibt Hoffnung nicht auf

Auch nach dem Rückschlag im Spitzenspiel beim VfB Stuttgart hat der 1. FC Union Berlin die Hoffnung auf den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga noch nicht aufgegeben. «Entscheidend ist jetzt Punkte, Punkte, Punkte, egal wie, egal wo, egal wann», sagte Kapitän Felix Kroos am Montag nach dem 1:3 bei Tabellenführer Stuttgart. «Wir wollen aufsteigen, egal mit welcher Platzierung. Es ist natürlich immer bitter gegen einen direkten Konkurrenten zu verlieren. Aber wir wollen Freitag wieder drei Punkte holen.» Dann steht am viertletzten Spieltag das wichtige Heimspiel gegen den SV Sandhausen an.

Durch die verdiente Niederlage beim VfB verpasste das Team von Trainer Jens Keller den möglichen Sprung auf Platz eins und bleibt Tabellenvierter. Der Rückstand auf den Zweiten Eintracht Braunschweig und Hannover 96 auf Relegationsrang drei beträgt drei Punkte, Stuttgart ist bereits sechs Zähler voraus.

«Ich habe eine Riesenchance zum 1:0, im Gegenzug kriegen wir das 0:1», grämte sich Sebastian Polter einer vergebenen Großchance in der ersten Halbzeit. «Ich muss das Ding einfach machen, tut mir leid für die Mannschaft.» Alexandru Maxim (29. Minute), der frühere Union-Stürmer Simon Terodde (33.) und Daniel Ginczek (68.) trafen für den VfB, Polter (57.) konnte nur den zwischenzeitlichen Anschluss der Berliner erzielen.

