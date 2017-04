dpa

Schaubühnen-Direktor Ostermeier: Macron als geringeres Übel

Der Direktor der Berliner Schaubühne und Präsident des Deutsch-Französischen Kulturrats, Thomas Ostermeier, sieht den Ausgang der französischen Präsidentschaftswahl mit gemischten Gefühlen. «Die Trennlinie zwischen Arm und Reich wird größer werden. Auch mit Macron wird sie sich verschärfen. Von daher kann ich nicht in Jubelstimmung ausbrechen», sagte Ostermeier am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Der parteilose Emmanuel Macron steht aus seiner Sicht für eine neoliberale und marktfreundliche Politik in der Tradition der Sozialdemokraten Gerhard Schröder und Tony Blair.

Dennoch freue er sich, wenn Macron eine Präsidentschaft der Rechtspopulistin Marine Le Pen verhindern könnte: «Das muss im Moment leider das erste Anliegen von allen aufgeklärten Europäern sein», sagte Ostermeier. Ein Sieg Le Pens würde seiner Ansicht nach ein Desaster für die kulturellen Beziehungen mit Frankreich ebenso wie für die Europäische Union selbst bedeuten, so Ostermeier: «Das wäre eine Tragödie, das wäre eine riesige Tragödie.»

