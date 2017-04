Nach Hassplakaten: Fan-Anwalt sieht keine Radikalisierung

Fan-Anwalt René Lau sieht keine Radikalisierung der Ultra-Szene in Deutschland. «Das ist eine subjektive Wahrnehmung, weil die Bedeutung des Fußballs und der Umfang der Berichterstattung in den Medien stark zugenommen hat», sagte der Berliner Jurist der Deutschen Presse-Agentur am Montag. In den 70er, 80er und 90er Jahren seien in und rund um die Stadien viel schlimmere Dinge passiert. Darüber sei jedoch kaum berichtet worden.

Hassplakate wie am Wochenende in Frankfurt und Köln oder die Farbbeutel-Attacke auf den HSV-Bus am Rande des Nordderbys vor einer Woche seien Einzelfälle, die nicht auf eine Zunahme der Gewalt bei Fußball-Fans schließen lasse. «Dass sich Bremer und Hamburger nicht in den Armen liegen, ist doch klar», bemerkte Lau, der kritisierte: «Wenn Ultras sich für soziale Projekte engagieren, berichtet niemand darüber.»

Lau hat innerhalb der Ultra-Szene keine Distanzierung vom Verhalten einzelner Gruppen bemerkt. «Die halten zusammen», bemerkte das Mitglied des europäischen Fananwälte-Netzwerks und der AG Fananwälte in Deutschland.

