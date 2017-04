dpa

BUND: Zu hohe Arsenwerte im Schlamm von Spree-Fließen

Im Schlamm der Spree-Fließe rund um den Tagebau Welzow-Süd in der brandenburgischen Lausitz sind die Arsen-Werte nach einer Untersuchung der Umweltschutzorganisation BUND teils deutlich überhöht. Auch bei Kupfer, Nickel und Zink seien die Werte mehrfach überschritten worden, teilte der BUND am Montag in Potsdam mit. Der untersuchte Schlamm war laut BUND aus den Fließen ausgebaggert und daneben abgelagert worden. Diese Arbeiten erfolgten unabhängig von der Bekämpfung des Eisenhydroxids, das zu einer Braunfärbung der Spree in der Region führte. Der BUND forderte weitere Untersuchungen und dann gegebenenfalls die Entsorgung des Schlamms.

Letzte Änderung: Montag, 24. April 2017 12:40 Uhr

