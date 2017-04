dpa

Stasi-Beauftragte Poppe geht vorzeitig in den Ruhestand

Brandenburgs Stasi-Beauftragte Ulrike Poppe gibt ihr Amt vorzeitig auf. Die 64-Jährige habe Landtagspräsidentin Britta Stark aus gesundheitlichen Gründen um die vorzeitige Versetzung in den Ruhestand gebeten, teilte ihre Behörde am Montag mit. Poppe war 2009 für sechs Jahre zu Brandenburgs erster Stasi-Beauftragten gewählt worden. 2015 wählte der Landtag sie für eine zweite Amtszeit bis zum 31. August 2018. Nun will Poppe ein Jahr früher in den Ruhestand gehen. Als Nachfolgerin schlägt die 64-Jährige dem Landtag Maria Nooke vor, die in der 1980er Jahren eine oppositionelle Gruppe in Südbrandenburg mitgegründet habe.

