Räuber mit Machete überfällt Wettbüro in Reinickendorf

Ein mit einer Machete bewaffneter Räuber hat ein Wettbüro in Berlin-Reinickendorf überfallen. «Der maskierte Mann bedrohte am Sonntagabend einen Angestellten und forderte Geld von ihm», sagte eine Sprecherin der Polizei am Montagmorgen. Der Täter raffte das Geld zusammen und verschwand mit seiner Beute in der Dämmerung. Der 20-jährige Angestellte kam mit dem Schrecken davon.

Letzte Änderung: Montag, 24. April 2017 07:50 Uhr

Quelle: dpa

