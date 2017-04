dpa

International Games Week startet: Computerspiel-Preis

Mit der International Games Week startet heute eine der wichtigsten Veranstaltungen der Computerspiel-Branche wieder in Berlin. Mit über zehn verschiedenen Events will die Dachmarke sowohl Experten und Branchenkenner als auch Games-Enthusiasten und ganze Familien ansprechen. Die Veranstalter erwarten an den sieben Tagen rund 15 000 Besucher in der Hauptstadt.

Unter dem Motto «No games, no future» will sich die Branche auch als wichtiger Wirtschaftsfaktor präsentieren und die wachsende gesellschaftliche Bedeutung von Spielen in den Vordergrund rücken.

Am Mittwochabend wird der Deutsche Computerspielepreis (DCP) vergeben. Auf einer Gala werden die 36 besten deutschen Computerspiele und Konzepte des Jahres 2017 mit einem Preisgeld von insgesamt 550 000 Euro gekürt. Es gab insgesamt 453 Einreichungen, die in 13 Kategorien von einer 50-köpfigen Jury bewertet wurden. Neben der Wertung der Jury gibt es auch einen Publikumspreis.

