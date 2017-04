dpa

Berliner Staatsoper ab 7. Dezember mit regulärem Betrieb

Jetzt ist es amtlich: Die Berliner Staatsoper wird erst vom 7. Dezember an ihren regulären Betrieb wieder aufnehmen. Zwar soll es wie geplant am 3. Oktober eine offizielle Eröffnung geben. Nach einem sogenannten Präludium schließen sich dann aber vom 8. Oktober an die Türen nochmals für zwei Monate, wie die Verantwortlichen am Montag mitteilten.

Insgesamt hat die Renovierung schon bisher drei Jahre länger gedauert als geplant. Die Kosten stiegen von 239 Millionen Euro auf inzwischen rund 400 Millionen. Ein Untersuchungsausschuss im Abgeordnetenhaus hatte sich mit dem Bauskandal beschäftigt.

Letzte Änderung: Montag, 24. April 2017 10:50 Uhr

Quelle: dpa

