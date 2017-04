20 000 Gäste bei Tulpenfest in Potsdamer «Klein-Amsterdam»

Tulpen, Musik und niederländischer Frohsinn haben viele Gäste zum Tulpenfest nach Potsdam gelockt. Das Holländische Viertel verwandelte sich für zwei Tage in Klein-Amsterdam.

Potsdam (dpa/bb) - Rund 20 000 Gäste haben beim 20. Tulpenfest am Wochenende in Potsdam holländisches Flair genossen. «Die Menschen haben sich das Vergnügen nicht nehmen lassen, auch wenn das Wetter nicht immer mitgespielt hat», sagte der Pressesprecher des Festes, Hans-Peter Gaul, am Sonntag. Das Festgelände am Bassinplatz vor der Kulisse des Holländischen Viertels, dem «Klein-Amsterdam» von Potsdam, war seit Samstag mit mehr als 100 000 Tulpen geschmückt. Das Verhältnis von Deutschen und Holländern sei noch nie so gut gewesen, hatte der niederländische Gesandte, Henk Voskamp, zur Begrüßung gesagt.