Neuköllner Wasserballer erreichen Playoff-Viertelfinale

Die SG Neukölln hat das Playoff-Viertelfinale der Deutschen Wasserball Liga (DWL) erreicht. Die Berliner bezwangen am Sonntag Duisburg 98 mit 11:8 (3:1,3:4,3:2,2:1) und entschieden die Serie mit 2:1-Siegen für sich. Damit bleibt Neukölln auch kommende Saison in der A-Gruppe der DWL. Am Samstag hatte sich die SGN mit einem knappen 8:7-Sieg in das Entscheidungsspiel gerettet. Im Viertelfinale trifft Neukölln auf den Hauptrunden-Dritten ASC Duisburg.

Der SC Wedding, B-Gruppen-Zweiter der DWL-Hauptrunde, scheiterte hingegen an den White Sharks Hannover. Die Berliner verloren das entscheidende Spiel mit 5:6 (1:1,2:3,1:2,1:0) und verpassten den Aufstieg in die A-Gruppe. Wedding spielt in den Playdowns nun gegen den Abstieg.

Letzte Änderung: Sonntag, 23. April 2017 17:00 Uhr

Quelle: dpa

