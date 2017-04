dpa

Berlin Volleys verlieren erstes Finale in Friedrichshafen

Die BR Volleys haben das erste Playoff-Finale der Bundesliga klar verloren. In Friedrichshafen sind die Berliner weit von ihrer Normalform entfernt. Bevor es das zweite Endspiel ansteht, geht es für die Volleys in der Königsklasse um den Titel.

Berlin (dpa/bb) - Die Berlin Volleys sind mit einer deutlichen Niederlage in das Playoff-Finale um die deutsche Volleyball-Meisterschaft gestartet. Der Titelverteidiger verlor am Sonntag beim VfB Friedrichshafen das erste von maximal drei Endspiel-Duellen mit 0:3-Sätzen (13:25, 24:26, 21:25). Vor rund 2800 Zuschauern in der ZF Arena war der Gastgeber den Berlinern in allen Belangen überlegen. Es war im fünften Pflichtspiel in dieser Saison zwischen beiden Mannschaften bereits die fünfte Niederlage für die BR Volleys, die weit unter ihrer Normalform blieben.

Die zweite Final-Begegnung findet am 3. Mai in Berlin statt. Dort könnte sich der Rekordmeister vom Bodensee mit einem weiteren Sieg bereits vorzeitig seinen 14. Meistertitel sichern. Ansonsten müsste die dritte Partie am 7. Mai in Friedrichshafen die Entscheidung bringen. Vor der nächsten Partie der Bundesliga-Playoffs steht für die Volleys noch das Final Four in der Champions League an. Das Team von Trainer Roberto Serniotti trifft am kommenden Samstag in Rom im Halbfinale der Königsklasse auf das russische Spitzenteam aus Kasan.

Die BR Volleys kamen zunächst überhaupt nicht ins Spiel. Den ersten Satz bestimmte Friedrichshafen nahezu nach Belieben, auch weil der Gegner bei den Angriffsaktionen wenig Durchschlagskraft zeigte und zudem in der Annahme schwächelte. Weder Paul Carroll noch Kapitän Robert Kromm konnten in dieser Phase den abwehrstarken VfB in Verlegenheit bringen. Dementsprechend klar gaben die Berliner den Satz ab.

Vor allem durch die Einwechslung von Zuspieler Sebastian Kühner für Tsimafei Zhukouski stabilisierten sich die BR Volleys allmählich. Im zweiten Durchgang kamen sie dem 1:1-Satzausgleich nahe, als der Niederländer Wouter ter Maat sein Team mit 20:17 in Führung brachte. Doch Friedrichshafen blieb unbeeindruckt, stellte bei 22:22 den Gleichstand her und setzte sich in der Satzverlängerung clever durch.

Den Berlinern fehlte keine 72 Stunden nach dem Halbfinalsieg in fünf Sätzen über die United Volleys Rhein-Main am Ende auch die Kraft, um dem Geschehen danach noch eine Wende zu geben. Eine 13:10-Führung im letzten Spielabschnitt gab die Mannschaft schnell wieder durch eine 0:5-Punkte-Serie aus der Hand. Am Ende war Robert Kromm mit 14 Punkten noch der erfolgreichste Angreifer beim Verlierer.

