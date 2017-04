dpa

73-Jähriger stirbt bei Autounfall nahe Bernau

Bei einem Verkehrsunfall ist am Ortseingang von Bernau bei Berlin ein 73-jähriger Autofahrer getötet worden. Aus noch ungeklärter Ursache sei er mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem anderen Auto kollidiert, teilte die Polizei in Frankfurt am Sonntag mit. Er erlag am Samstagabend in einer Berliner Klinik seinen Verletzungen. Der 54-jährige Fahrer des anderen Autos kam ebenfalls verletzt in ein Krankenhaus. Bei ihm wurde Alkoholgeruch festgestellt und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

Letzte Änderung: Sonntag, 23. April 2017 15:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen