Partygäste attackieren Polizisten

Mehrere Partygäste haben in Berlin-Neukölln Polizisten attackiert, als diese eine zu laute Feier beenden wollten. Die Beamten wurden am frühen Sonntagmorgen von Nachbarn gerufen, die sich über den Lärm einer Party in der Jonasstraße beschwerten, wie die Polizei mitteilte. Die Ordnungshüter verwarnten die Gastgeber, mussten aber wenig später ein zweites Mal anrücken. Einige Gäste beleidigten daraufhin die Beamten, schlugen auf zwei Polizistinnen ein und bespuckten sie.

Daraufhin setzten die Beamten Pfefferspray ein, riefen Verstärkung und räumten die Wohnung, in der noch 90 Menschen feierten. Auch auf der Straße bespuckten und schlugen einige Partygäste die Beamten. Ein Mann und eine Frau wurden festgenommen. Mehrere Verfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung wurden eingeleitet. Insgesamt waren 30 Beamte vor Ort.

Letzte Änderung: Sonntag, 23. April 2017 15:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen