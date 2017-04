Unfall bei Oldtimer-Rallye: Zwei Leichtverletzte

Die Fahrt in einem Oldtimer aus dem Jahr 1968 bei einer Frühlingsrallye ist für einen 37-Jährigen und dessen 53-jährigen Beifahrer an einem Straßenbaum zu Ende gegangen. Die Männer seien leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei in Neuruppin am Sonntag mit. Der 37-Jährige habe am Samstag auf Landstraße von Flatow nach Kuhhorst vor einer Kurve gebremst. Wegen einer Bremsverzögerung und des Heckantriebs habe er dabei die Kontrolle über den Wagen verloren. Im Motorraum entstand nach dem Aufprall ein Feuer, das die Männer löschten. Der Oldtimer war nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf etwa 50 000 Euro geschätzt.

Letzte Änderung: Sonntag, 23. April 2017 15:00 Uhr

Quelle: dpa

