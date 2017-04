dpa

Angelruten-Diebstahl in Wittstock aufgeklärt

Ein Diebstahl von Angelruten und Angelzubehör aus einer Gartenlaube in Wittstock (Ostprignitz-Ruppin) ist offensichtlich aufgeklärt. Ein 35-Jähriger habe sich gemeldet, der über das Internet von zwei Jugendlichen vier der Ruten gekauft habe, teilte die Polizei in Neuruppin am Sonntag mit. Diese hätten zweifelsfrei aus dem Diebstahl am vergangenen Dienstag gestammt. Ein 16-Jähriger und ein 14-Jähriger stünden unter Tatverdacht. Bei dem 16-Jährigen sei weiteres gestohlenes Angelzubehör wie Blinker und Posen sichergestellt worden. Zudem wurden bei ihm geringe Mengen an Cannabis entdeckt. Er wurde den Eltern übergeben.

