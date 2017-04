dpa

Flüchtender Räuber bricht sich das Bein

Ein Räuber hat in Berlin-Friedrichshain einem Sicherheitsmitarbeiter ins Gesicht geschlagen und sich dann auf der Flucht ein Bein gebrochen. Der 55-Jährige wurde am Samstagabend von dem Angestellten des Lebensmittelmarktes aufgehalten, weil er unbezahlte Lebensmittel in seine Tasche gesteckt hatte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 55-Jährige setzte sich zur Wehr und rannte aus dem Geschäft. Doch vor dem Laden stürzte er und brach sich ein Bein. Der Sicherheitsmitarbeiter erlitt leichte Verletzungen, die nicht behandelt werden mussten.

Letzte Änderung: Sonntag, 23. April 2017 12:00 Uhr

