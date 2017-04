Mann verletzt Freundin mit Messer

Ein 26-Jähriger hat in Berlin-Reinickendorf seine Freundin mit einem Messer verletzt. Zwischen den beiden war es am Samstagabend zu einem Streit gekommen, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Die 21 Jahre alte Frau erlitt Verletzungen an Hals und Bein und kam in ein Krankenhaus. Der Mann wurde festgenommen.

Letzte Änderung: Sonntag, 23. April 2017 12:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen