Schwarzfahrer besprüht Kontrolleur mit Pfefferspray

Ein Schwarzfahrer hat einen BVG-Mitarbeiter in Berlin-Weißensee bei einer Fahrausweiskontrolle mit Pfefferspray angegriffen und verletzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 26-Jährige am Samstagabend in einer Straßenbahn von Kontrolleuren erwischt worden. Gemeinsam stiegen sie aus der Straßenbahn.

Auf dem Bahnsteig sprühte der 26-Jährige einem der Mitarbeiter unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht und flüchtete. Er ließ jedoch seinen Rucksack zurück, in dem sich seine Versichertenkarte und Drogen befanden. Die Polizei konnte den Mann deshalb schnell ausfindig machen.

Letzte Änderung: Sonntag, 23. April 2017 10:50 Uhr

Quelle: dpa

