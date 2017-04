Fußgänger läuft bei rot über Ampel: schwer verletzt

Ein Fußgänger ist in Berlin-Prenzlauer Berg von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, überquerte der 58-Jährige in der Nacht zum Sonntag die Greifswalder Straße trotz roter Fußgängerampel. Ein 61-jähriger Autofahrer konnte seinen Wagen nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Mann. Der 58-Jährige kam mit schweren Verletzungen an Beinen und Kopf in ein Krankenhaus.

Letzte Änderung: Sonntag, 23. April 2017 10:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen