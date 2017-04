Autofahrer stirbt bei Unfall in Bernau

Ein 73 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall in Bernau (Barnim) getötet worden. Ein 64-Jähriger war am Samstagabend mit seinem Wagen frontal in das Fahrzeug des Mannes gekracht. Der 73-Jährige starb im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der Verursacher wurde verletzt. Weshalb er in den Gegenverkehr fuhr, war noch unklar.

Letzte Änderung: Sonntag, 23. April 2017 09:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen