Neun vertrauliche Geburten in Berlin in drei Jahren

Berlin (dpa/bb) - Seit drei Jahren ist es ein Angebot für Frauen in Notlagen: Sogenannte vertrauliche Geburten sind in Berlin bislang neun Mal von Schwangeren genutzt worden. Zwei Fälle gab es im vergangenen Jahr, wie aus Daten der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen. Als Alternative zu Babyklappen war das entsprechende Gesetz am 1. Mai 2014 verabschiedet worden.

Babyklappen wurden im gleichen Zeitraum aber immer noch häufiger genutzt als vertrauliche Geburten: 13 Säuglinge wurden in den Jahren 2014 bis 2016 darin abgelegt, davon 6 allein im vergangenen Jahr.

Bei vertraulichen Geburten können Frauen anonym entbinden. Das Kind wird in der Regel nach einem Jahr in einer Pflegefamilie zur Adoption freigegeben. Mit 16 Jahren kann es die Identität der leiblichen Mutter erfahren. Diese kann aber auch dauerhaft anonym bleiben, wenn andernfalls ihr Leben oder ihre persönliche Freiheit bedroht ist.

