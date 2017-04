dpa

Zahl der Lebenspartnerschaften homosexueller Paare steigt

In Berlin gibt es immer mehr schwule und lesbische Paare in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. Das teilte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mit. Im Jahr 2016 waren etwa 17 000 Menschen in dem eheähnlichen Verbund gemeldet - das sind fast 10 Prozent mehr als im Vorjahr. Im Vergleich zur klassischen Ehe sind die Zahlen jedoch trotzdem verschwindend gering. Während in ganz Berlin etwa 0,5 Prozent der Menschen in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft leben, sind es bei der klassischen Ehe 35 Prozent. Homosexuelle Paare können seit 2001 eine Lebenspartnerschaft eingehen.

