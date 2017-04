dpa

Gedenkveranstaltungen zur Befreiung der Konzentrationslager

Ehemalige Häftlinge und Politiker werden am Sonntag zu zentralen Gedenkveranstaltungen anlässlich der Befreiung der brandenburgischen Konzentrationslager vor 72 Jahren erwartet. Zunächst wird die Überlebende Barbara Piotrowska am Vormittag in der Gedenkstätte Ravensbrück in Fürstenberg/Havel an das Schicksal der Häftlinge in dem damaligen Frauen-Konzentrationslager erinnern. Piotrowska war als Kind im KZ Ravensbrück inhaftiert und vertritt das Internationale Ravensbrück Komitee.

Am Nachmittag will Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) in der Gedenkstätte Sachsenhausen in Oranienburg (Oberhavel) sprechen. Zu der Gedenkstunde werden ehemalige Häftlinge aus sieben Nationen erwartet. Der Kreissportbund Oberhavel will zudem eine Gedenktafel für den Kapitän der polnischen Rudermannschaft bei den Olympischen Spielen 1936, Wlodzimierz Dlugoszweski (1905-1945), enthüllen, der kurz nach der Befreiung an den Folgen der Haft starb.

