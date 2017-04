Auftakt zur Volleyball-Meisterschaft

Der deutsche Volleyball-Rekordmeister VfB Friedrichshafen ist heute Gastgeber im ersten von maximal drei Meisterschafts-Duellen mit den BR Volleys. Weil der Titelverteidiger aus Berlin sich für das Final Four der Champions League qualifiziert hat, wird die deutsche Meisterschaft in dieser Saison im Modus «Best of three» entschieden. Im bisherigen Saisonverlauf hat Friedrichshafen alle Begegnungen mit den BR Volleys gewonnen - in der Bundesliga, beim Supercup und im Pokalfinale. Nach der Partie in Friedrichshafen kommt es erst am 3. Mai in Berlin zum zweiten Playoff-Finale.

Letzte Änderung: Sonntag, 23. April 2017 00:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen