Landtagspräsidentin wirbt um Begeisterung für Europa

Brandenburgs Landtagspräsidentin Britta Stark hat um neue Begeisterung für Europa geworben. Gebraucht werde eine gemeinsame Vision der Gemeinschaft und eine neue europäische Erzählung, die von möglichst vielen Menschen in Europa mitgeschrieben werde - «vor allem auch von jungen Europäern.», sagte sie bei der Eröffnung des Europäischen Jugendparlamentes am Samstag im Potsdamer Landtag.

Das Europäische Jugendparlament ist ein internationaler Jugendwettbewerb. In Deutschland nehmen an der ersten Runde mehr als 600 Schüler aus mehr als 70 Schulen mit gymnasialer Oberstufe teil. In die zweite Runde werden Schulen zu regionalen Auswahlsitzungen eingeladen. Jeweils drei Schulen aus Nord-, Mittel- und Süddeutschland sowie drei Einzelbewerber werden dort für die nationale Auswahlsitzung im Frühsommer nominiert.