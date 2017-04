Wedding gleicht in Pre-Playoffs gegen Hannover aus

Der SC Wedding hat seine Chance auf das Playoff-Viertelfinale in der Wasserball-Bundesliga gewahrt. Der Hauptstadtclub gewann am Samstag im zweiten Spiel der Pre-Playoff-Serie «Best of Three» mit 11:10 (0:1, 4:2, 1:2, 2:2) nach 5-Meter-Schießen bei den White Sharks Hannover. Nach der regulären Spielzeit hatte es 7:7 gestanden.

Nach der 8:9-Heimniederlage vor zwei Wochen glichen die Berliner die Serie zum 1:1 aus und erzwangen ein entscheidendes drittes Match am Sonntag (15.00 Uhr) an gleicher Stätte. Der Sieger dieser Partie trifft im Playoff-Viertelfinale auf Waspo Hannover. Der Verlierer tritt in den Playdowns um die Plätze neun bis zwölf an.

