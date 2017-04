Neukölln, Wedding: Chance auf Playoff-Viertelfinale

Berlin (dpa) – Die SG Neukölln darf in der Wasserball-Bundesliga auf den Einzug ins Playoff-Viertelfinale hoffen. Die Berliner siegten am Samstag mit 8:7 (1:1, 1:2, 2:2, 4:2) gegen Duisburg 98 und glichen in der Pre-Playoff-Serie «Best of Three» zum 1:1 aus. Am Sonntag kann Neukölln im dritten und entscheidendem Match in der Schwimmhalle Schöneberg mit einem erneuten Erfolg alles klar machen. Das erste Match hatte die SG mit 10:11 in Duisburg verloren. Im Falle eines Sieges träfen die Berliner im Viertelfinale auf den ASC Duisburg.

Zuvor hatte der SC Wedding ebenfalls seine Chance auf das Viertelfinale gewahrt. Der Hauptstadtclub gewann im zweiten Spiel der Serie mit 11:10 nach 5-Meter-Schießen bei den White Sharks Hannover. Nach der regulären Spielzeit hatte es 7:7 (0:1, 4:2, 1:2, 2:2) gestanden.

Nach der 8:9-Heimniederlage vor zwei Wochen glichen die Berliner die Serie zum 1:1 aus und erzwangen ein entscheidendes drittes Match am Sonntag (15.00 Uhr) an gleicher Stätte. Der Sieger dieser Partie trifft im Playoff-Viertelfinale auf Waspo Hannover. Der Verlierer tritt in den Playdowns um die Plätze neun bis zwölf an.

