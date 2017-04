Rollstuhlfahrer übersieht beim Abbiegen Auto und stirbt

Ein Rollstuhlfahrer ist in Berlin-Reinickendorf mit einem Auto zusammengestoßen und gestorben. Der 67-Jährige fuhr am Samstag in seinem elektrischen Rollstuhl auf der Ollenhauerstraße, wie die Polizei mitteilte. Beim Abbiegen in die Kienhorststraße übersah er ein entgegenkommendes Auto. Bei der Kollision verletzte sich der Rollstuhlfahrer so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der 63-jährige Autofahrer kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.

