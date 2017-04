dpa

Keller warnt von Terodde: «Nicht aus den Augen verlieren»

Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin will im Spitzenspiel beim Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart seine Aufstiegsambitionen untermauern. «Wir sind guter Dinge, doch wir müssen unsere Leistung abrufen. Wir fahren nach Stuttgart, um erfolgreich zu sein», sagte Union-Trainer Jens Keller vor der Partie der beiden Aufstiegs-Kandidaten am Montag (20.15 Uhr/live bei Sky und Sport1) in der Stuttgarter Mercedes-Benz-Arena.

In Stuttgart gibt es für die Berliner ein Wiedersehen mit dem früheren Union-Stürmer Simon Terodde, der zwischen 2011 und 2014 bei den Eisernen unter Vertrag stand. Seinen Ruf als Top-Torjäger erwarb sich Terodde aber erst im Anschluss beim VfL Bochum von 2014 bis 2016 und seit Saisonbeginn in Stuttgart. Derzeit führt Terodde die Torschützenliste mit 19 Toren an. Im Vorjahr wurde der 29-Jährige als Bochumer mit 25 Treffern Zweitliga-Torschützenkönig.

«19 Tore machen ihn gefährlich. Er weiß, wo das Tor steht. Er ist vor dem Tor und um den Strafraum enorm abgezockt», warnte Keller vor dem Angreifer der Schwaben und fügte hinzu: «Es ist unheimlich wichtig, ihn nicht aus den Augen zu verlieren.» Bereits im Hinspiel beim 1:1 im Stadion An der Alten Försterei traf Terodde zur 1:0-Führung des VfB. Roberto Puncec glaubt indes fest daran, dass Terodde am Montagabend leer ausgeht. «Ich kenne ihn schon lange. Seine letzten zwei, drei Jahre waren unglaublich. Aber der trifft nicht noch mal gegen uns», sagte der Union-Verteidiger der «Bild» (Samstag).

Mit einem Sieg in Stuttgart könnte Union wie der VfB und Hannover 96 auf 57 Punkte kommen. Hannover spielte am Samstag beim FC Erzgebirge Aue nur 2:2.

Letzte Änderung: Samstag, 22. April 2017 16:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen