dpa

Frau in Tempelhof-Schöneberg angefahren und schwer verletzt

Ein Autofahrer hat in Berlin-Schöneberg eine Frau beim Ausparken angefahren und schwer verletzt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, übersah der 28-jährige Fahrer am Freitagabend eine Passantin, die die Martin-Luther-Straße überqueren wollte. Die 68-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Letzte Änderung: Samstag, 22. April 2017 12:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen