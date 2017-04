dpa

Trompeter Brönner fordert Kultursenator zum Gespräch auf

Der Startrompeter Till Brönner hat sein in Berlin geplantes «House of Jazz» noch nicht aufgegeben. «Die Idee trage ich seit 15 Jahren mit mir herum», sagte Brönner in einem am Samstag veröffentlichten Interview mit dem Berliner «Tagesspiegel».

In dem Gespräch forderte Brönner den Kultursenator Klaus Lederer (Linke) zu einem Gespräch auf. Das «Haus für die Basiskultur», das Klaus Lederer wolle, stehe nicht im Widerspruch zu dem «House of Jazz». «Der Standort Alte Münze verfügt über etwa dreimal so viel Fläche, wie für unser Projekt skizziert», sagte Brönner dem Blatt.

Brönner hatte in Absprache mit dem früheren Kulturstaatssekretär Tim Renner (SPD) die Alte Münze in der Nähe der Roten Rathauses zu einer zentralen Spielstätte für den Jazz ausbauen wollen. Die Haushaltspolitiker des Bundes bewilligten dafür Ende vergangenen Jahres 12,5 Millionen Euro.

Lederer kündigte an, sich beim Bund für eine Umwidmung der Mittel einzusetzen. Nach Ansicht des Kultursenators sollte die Alte Münze zu einem Kultur- und Kreativhaus werden, in dem Jazz eine wichtige Säule neben anderen ist. «Wir brauchen nicht nur Leuchttürme, wir brauchen vor allem Arbeits- und Produktionsräume für Musiker der freien Szene», sagte Lederer der Deutschen Presse-Agentur.

