Mann beleidigt Busfahrer rassistisch

Ein Busfahrer der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ist in Berlin-Spandau von einem betrunkenen Fahrgast rassistisch beleidigt worden. Der 53-Jährige wollte am Freitagabend rauchend in den Bus einsteigen, wie die Polizei mitteilte. Der Busfahrer forderte den Mann auf, das Rauchverbot einzuhalten, was dieser nur widerwillig tat. An der Endhaltestelle ging der Mann zur vorderen Eingangstür und beleidigte den Fahrer rassistisch. Die Polizei stellte bei dem Mann einen Atemalkoholwert von rund 1,8 Promille fest.

Letzte Änderung: Samstag, 22. April 2017 10:50 Uhr

Quelle: dpa

