dpa

Zwei betrunkene Männer randalieren und greifen Kinder an

Zwei betrunkene Männer haben in Berlin-Moabit zwei Kinder angegriffen und die Scheiben einer Bushaltestelle zerstört, in der eine Passantin saß. Die beiden Männer sollen am Freitagabend zunächst die 11- und 13-jährigen Jungen angesprochen und den Eisbecher des 11-Jährigen gefordert haben, teilte die Polizei mit. Ein Mann packte demnach den 11-Jährigen am Jackenkragen. Als der sich losriss, griff einer der Männer nach dem Fahrradlenker des 13-Jährigen und zog ihn an sich heran. Auch er konnte sich befreien und flüchten.

Daraufhin bewarfen die 26- und 27-jährigen Männer die Scheiben einer Bushaltestelle mit Pflastersteinen. Die Scheiben gingen zu Bruch. Die 87-jährige Frau, die in dem Wartehäuschen saß, wurde nicht verletzt. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen.

Letzte Änderung: Samstag, 22. April 2017 10:40 Uhr

