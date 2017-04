dpa

Letzte Chance für Abraham: Sieg oder Karriere-Aus

Für den 37 Jahre alten Profiboxer Arthur Abraham geht es heute in der Messehalle von Erfurt um Alles oder Nichts: Gewinnt der Berliner gegen Robin Krasniqi, winkt ein ihm erneuter WM-Kampf. Eine Niederlage würde für den letzten Publikumsmagneten im deutschen Boxsport dagegen wohl das Karriereende bedeuten, auch, wenn Abraham davon nichts wissen will. «Ohne WM-Titel höre ich nicht auf», sagte der Ex-Weltmeister vor der WM-Ausscheidung gegen den sieben Jahre jüngeren Krasniqi. Abraham verlor seinen WBO-Titel im Supermittelgewicht am 9. April 2016 in Las Vegas an den Mexikaner Gilberto Ramirez.

Letzte Änderung: Samstag, 22. April 2017 09:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen